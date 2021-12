Fauci: będzie to trudne kilka tygodni, a nawet miesięcy

Główny doradca medyczny Białego Domu stwierdził, że Stany Zjednoczone czeka prawdopodobnie trudna zima przez szybko rozprzestrzeniający się wariant koronawirusa omikron. Anthony Fauci przestrzegł, że zdominuje on liczbę nowych zakażeń. Analityk medyczny CNN Jonathan Reiner stwierdził z kolei, że nadchodzi "tsunami" dla nieszczepionych Amerykanów.

Według Światowej Organizacji Zdrowia przypadki omikronu podwajają się co 1,5 do 3 dni. Z danych Johns Hopkins University wynika, że w USA występuje średnio 126 967 nowych przypadków dziennie. Na początku listopada było ich nieco ponad 70 000. W USA z powodu COVID-19 jest hospitalizowanych około 69 000 osób. Zajmują oni ponad 20 proc. wszystkich łóżek na oddziałach intensywnej terapii - informuje Ministerstwo Zdrowia i Usług Społecznych.

W niedzielę w telewizji CNN główny doradca medyczny Białego Domu doktor Anthony Fauci ostrzegł, że system opieki zdrowotnej jest już nadwerężony wariantem delta. Przewidywał, że wkrótce sytuację zdominuje omikron. - Ten wirus jest niezwykły. Liczba nowych przypadków podwaja się średnio co dwa, trzy dni. Obecnie w niektórych regionach kraju 50 procent sprawdzonych próbek to omikrony, co oznacza, że przejmie on kontrolę - mówił.

Jak dodał, rozmawiał z prezydentem Joe Bidenem o tym, że "czeka nas teraz kilka poważnych trudności i lepiej zrobić więcej, żeby to złagodzić". - Nigdy nie jest za późno aby się zaszczepić, a jeśli jesteś zaszczepiony, idź przyjąć dawkę przypominającą i bądź ostrożny we wszystkim, co robisz - apelował Fauci.

Jak kontynuował, "podczas podróży w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie jest tłoczno, noś maskę". - Będzie trudno. Nie możemy od tego odejść, ponieważ z omikronem, z którym mamy do czynienia, będzie to trudne kilka tygodni, a nawet miesięcy wraz z nadejściem zimy - dodał.

Analityk medyczny CNN: nadchodzi tsunami dla nieszczepionych

Analityk medyczny CNN Jonathan Reiner, profesor medycyny i chirurgii w George Washington University School of Medicine & Health Sciences, powiedział, że "wariant omikron jest wyjątkowo zaraźliwy". - Jest tak zaraźliwy jak odra, a to jest najbardziej zaraźliwy wirus, jaki widzieliśmy - dodał. Przestrzegał, że nadchodzi "tsunami" dla nieszczepionych Amerykanów.

- Dlaczego miałbyś iść do tego rodzaju bitwy całkowicie nieuzbrojony? (…) Nasze szczepionki będą cię chronić, szczególnie jeśli jesteś potrójnie szczepiony. Ludzie, którzy nie są zaszczepieni powinni to zrobić już teraz – nawoływał naukowiec, dodając, że niemal każdy będzie narażony na zakażenie.

- Nie sądzę jednak, że musimy po prostu podnieść ręce do góry i powiedzieć: "Spójrzcie, wszyscy się zarazimy, więc pozwólmy, żeby się to rozogniło na cały kraj". Jeśli to zrobimy, nasze szpitale zostaną przytłoczone – tłumaczył Reiner.

W opinii naukowców jest jeszcze zbyt wcześnie, aby przesądzić, czy omikron powoduje łagodniejszy przebieg choroby COVID-19.

