Uciekł do Korei Północnej, został deportowany do USA. Szereg zarzutów dla amerykańskiego żołnierza

Amerykański szeregowy Travis King, który zbiegł do Korei Północnej, spędził tam ponad dwa miesiące. Pod koniec września został wypuszczony przez północnokoreański reżim i deportowany do Stanów Zjednoczonych.

Szereg zarzutów

Reuters dotarł do dokumentów, z których wynika, że King usłyszał osiem różnych zarzutów po powrocie do USA. Są to między innymi dezercja, napaść na innych żołnierzy, a także zarzut posiadania dziecięcej pornografii i nakłaniania innej osoby do "produkowania" jej. King został też oskarżony o niesubordynację za opuszczenie bazy wojskowej i spożywanie alkoholu, co stanowi naruszenie przepisów wojskowych.