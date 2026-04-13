Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kontrowersyjna wizyta pary królewskiej. W planie kolacja i nocleg w Białym Domu

|
Para królewska Wilhelm Aleksander i królowa Maksima przylecieli do Stanów Zjednoczonych
Andrzej Duda wybiera się na kolację do Donalda Trumpa. O czym będą rozmawiać?
Źródło: Marcin Wrona/Fakty TVN
Holenderska para królewska Wilhelm Aleksander i królowa Maksima goszczą od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych. W programie trzydniowej wizyty znalazła się kolacja i nocleg w Białym Domu na zaproszenie Donalda Trumpa. Punkt ten spotkał się z krytyką w Holandii i wywołał debatę o granicach dyplomacji.

Jak podkreśla dwór królewski, podróż ma przede wszystkim charakter roboczy. W Filadelfii Wilhelm-Aleksander i Maksima spotkali się z władzami stanu Pensylwania i przedstawicielami biznesu, a program nawiązuje także do 250-lecia amerykańskiej niepodległości.

Wieczorem król i królowa udają się do Waszyngtonu. W kolacji w Białym Domu ma uczestniczyć także premier Holandii Rob Jetten, który zapowiadał, że chce wykorzystać spotkanie do rozmów o wojnie na Bliskim Wschodzie oraz współpracy gospodarczej. Według mediów Biały Dom traktuje jednak spotkanie głównie jako wizytę prywatną, dlatego dziennikarze nie będą mogli zadawać pytań.

Po noclegu w Lincoln Bedroom para królewska uda się do Miami. Tam rozmowy mają dotyczyć między innymi handlu, innowacji, gospodarki morskiej, ochrony przeciwpowodziowej oraz więzi USA z karaibską częścią Królestwa Niderlandów.

Kontrowersje wokół wizyty pary królewskiej w USA

Wizyta od kilku dni jest szeroko komentowana w mediach. Temat pojawiał się w programach publicystycznych, publikowano listy do redakcji, a także petycję, w której apelowano o rezygnację z noclegu u Trumpa. Krytycy argumentują, że przyjęcie zaproszenia przez parę królewską jest w obecnej sytuacji międzynarodowej politycznie i moralnie niezręczne, zwłaszcza wobec kontrowersyjnych wypowiedzi i działań amerykańskiego prezydenta.

Według holenderskich komentatorów odrzucenie zaproszenia nie wchodziło jednak w grę. Trump nocował w ubiegłym roku w pałacu Huis ten Bosch w trakcie szczytu NATO w Hadze, a zaproszenie dla holenderskiej pary królewskiej jest postrzegane jako dyplomatyczna rewizyta. Rząd Holandii uznał, że ze względu na znaczenie USA jako kluczowego sojusznika w NATO i ważnego partnera handlowego nie należy z niej rezygnować.

Holenderscy komentatorzy podkreślają, że choć wizerunkowo wizyta jest dla monarchy ryzykowna, król działa zgodnie z linią rządu. W tej logice spotkanie z kontrowersyjnym przywódcą nie oznacza poparcia dla jego polityki, lecz próbę utrzymania relacji z państwem uznawanym za strategicznego partnera Holandii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/koninklijkhuis

Udostępnij:
Tagi:
HolandiaDonald Trump
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

