Świat Kontrowersyjna wizyta pary królewskiej. W planie kolacja i nocleg w Białym Domu Oprac. Michał Malinowski |

Andrzej Duda wybiera się na kolację do Donalda Trumpa. O czym będą rozmawiać? Źródło: Marcin Wrona/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podkreśla dwór królewski, podróż ma przede wszystkim charakter roboczy. W Filadelfii Wilhelm-Aleksander i Maksima spotkali się z władzami stanu Pensylwania i przedstawicielami biznesu, a program nawiązuje także do 250-lecia amerykańskiej niepodległości.

Wieczorem król i królowa udają się do Waszyngtonu. W kolacji w Białym Domu ma uczestniczyć także premier Holandii Rob Jetten, który zapowiadał, że chce wykorzystać spotkanie do rozmów o wojnie na Bliskim Wschodzie oraz współpracy gospodarczej. Według mediów Biały Dom traktuje jednak spotkanie głównie jako wizytę prywatną, dlatego dziennikarze nie będą mogli zadawać pytań.

Para królewska Wilhelm Aleksander i królowa Maksima przylecieli do Stanów Zjednoczonych Źródło: x.com/koninklijkhuis

Po noclegu w Lincoln Bedroom para królewska uda się do Miami. Tam rozmowy mają dotyczyć między innymi handlu, innowacji, gospodarki morskiej, ochrony przeciwpowodziowej oraz więzi USA z karaibską częścią Królestwa Niderlandów.

Kontrowersje wokół wizyty pary królewskiej w USA

Wizyta od kilku dni jest szeroko komentowana w mediach. Temat pojawiał się w programach publicystycznych, publikowano listy do redakcji, a także petycję, w której apelowano o rezygnację z noclegu u Trumpa. Krytycy argumentują, że przyjęcie zaproszenia przez parę królewską jest w obecnej sytuacji międzynarodowej politycznie i moralnie niezręczne, zwłaszcza wobec kontrowersyjnych wypowiedzi i działań amerykańskiego prezydenta.

Król Holandii Wilhelm-Aleksander i królowa Maksima w towarzystwie gubernatora Pensylwanii Josha Shapiro i jego żony Lori Shapiro Źródło: Avalon/PAP

Według holenderskich komentatorów odrzucenie zaproszenia nie wchodziło jednak w grę. Trump nocował w ubiegłym roku w pałacu Huis ten Bosch w trakcie szczytu NATO w Hadze, a zaproszenie dla holenderskiej pary królewskiej jest postrzegane jako dyplomatyczna rewizyta. Rząd Holandii uznał, że ze względu na znaczenie USA jako kluczowego sojusznika w NATO i ważnego partnera handlowego nie należy z niej rezygnować.

Królowa Maksima Źródło: Avalon/PAP

Holenderscy komentatorzy podkreślają, że choć wizerunkowo wizyta jest dla monarchy ryzykowna, król działa zgodnie z linią rządu. W tej logice spotkanie z kontrowersyjnym przywódcą nie oznacza poparcia dla jego polityki, lecz próbę utrzymania relacji z państwem uznawanym za strategicznego partnera Holandii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD