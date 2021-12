Kontrolerzy na lotniskach w USA przejęli rekordową liczbę sztuk broni palnej

W listopadzie w punkcie kontroli bezpieczeństwa na międzynarodowym lotnisku w Atlancie doszło do strzelaniny, gdy funkcjonariusz kontroli zobaczył broń w bagażu podręcznym jednego z pasażerów. Gdy przygotowujący się do lotu mężczyzna zorientował się, że broń została wykryta, rzucił się do torby i w tym momencie doszło do jej wystrzelenia. Incydent ten na krótko wywołał chaos na lotnisku i wstrzymanie ruchu lotniczego - to jeden z wielu przypadków łamania procedur związanych z przewożeniem broni w USA.