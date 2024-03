Kontenerowiec uderzył w most w Baltimore. Co wiemy do tej pory

W wyniku uderzenia statku handlowego w most Key w Baltimore zaginęło sześć osób. Ich poszukiwania zostały wznowione, jednak szanse na odnalezienie ich żywych - jak przyznają funkcjonariusze amerykańskiej straży przybrzeżnej i policja stanu Maryland - są nikłe. Podsumowujemy, co wiemy o katastrofie kontenerowca Dali w Baltimore.

> Kontenerowiec Dali, pływający pod banderą Singapuru, wbił się w pylon mostu Key nad ujściem rzeki Patapsco, gdy wypływał z portu w Baltimore w kierunku Sri Lanki, we wtorek około godziny 1:30 czasu lokalnego . Jednostka, która zderzyła się z mostem, ma długość 288 metrów - niemal trzech boisk do futbolu amerykańskiego. Na statku było 22 członków załogi.

> W środę pojawiły się informacje o szóstce poszukiwanych - osobach, które zostały uznane za zaginione w wyniku tego zdarzenia. To pracownicy przedsiębiorstwa robót publicznych, którzy w chwili wypadku kontenerowca zajmowali się wypełnianiem dziur w nawierzchni mostu, którego konstrukcja spadła do wody.

> Kontenerowiec przed uderzeniem w most nadał wcześniej sygnał alarmowy, który umożliwił zatrzymanie ruchu na moście i uniemożliwił wjazd na niego kolejnych pojazdów - poinformował gubernator stanu Maryland Wes Moore. Most stanowi część jednej z najważniejszych dróg w okolicy - autostrady I-695. To kluczowy dla transportu łącznik autostradowy międzystanowej I-95, jednej z najważniejszych dróg na Wschodzie USA, która łączy m.in. Nowy Jork z Waszyngtonem). Rocznie przez most przejeżdżało 11,5 miliona pojazdów.