"Nie chcesz być 'ofiarą', prawda?". Kongresmenka wyznała, że doświadczyła przemocy seksualnej

Kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez opowiedziała w poniedziałek o tym, jak w czasie szturmu na Kapitol ukrywała się w łazience swojego biura przed demonstrującymi. Mówiła także, jak na to co wtedy czuła wpłynęły jej przeżycia jako osoby, która w przeszłości doświadczyła przemocy seksualnej.

"Nie chcesz być 'ofiarą', prawda?"

Ocasio-Cortez przyznała, że czuje frustrację, gdy ludzie mówią jej, by po szturmie na Kapitol "ruszyła dalej". Rady te porównała do tych, które słyszą niektóre osoby doświadczone przemocą seksualną. – Ci ludzie mówią nam żebyśmy poszli do przodu, że to nic wielkiego, że powinniśmy o tym zapomnieć. Czasami wręcz sugerują, że powinniśmy przeprosić. To są te same taktyki, które stosują sprawcy napaści – oceniła.