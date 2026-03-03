To może być pierwsza taka zmiana w Kongresie. Trump zgodził się po 15 minutach

Siedziba Kongresu USA w Waszyngtonie Źródło: Archiwum Reutera

Jak opisuje CNN, republikanin Troy Nehls w listopadzie zeszłego roku zdecydował, że nie będzie ubiegał się o czwartą kadencję w Izbie Reprezentantów. O swoim wyborze od razu poinformował brata bliźniaka, Trevera Nehlsa; jednocześnie postanowił zachęcić go, by to on spróbował swoich sił w krajowej polityce. - Powiedziałem: Trever, jesteśmy do siebie podobni. Spędziłeś trochę czasu w Waszyngtonie. Wykazałeś duże zainteresowanie obowiązkami członka Kongresu. Myślę, że powinieneś to zrobić - wspominał w rozmowie z CNN rozmowę z bratem. Ten od razu się zgodził.

Troy Nehls i Trever Nehls Źródło: Trever Nehls for Congress TX-22/Facebook

Telefon do Trumpa

Według relacji Troya Nehlsa, zadzwonił on do Donalda Trumpa, by poprosić o poparcie dla brata, a prezydent USA zgodził się na to po 15 minutach rozmowy z Treverem.

We wtorek w kilku stanach USA odbywają się prawybory przed listopadowymi wyborami połówkowymi (midterms). Nehls startuje z 22. okręgu w Teksasie. Według analizy zajmującego się newsami z Kapitolu portalu Roll Call, jeśli zostanie wybrany i wygra głosowanie powszechne, będzie to pierwszy przypadek w historii USA, kiedy członek Kongresu zostanie zastąpiony przez bliźniaka. CNN zauważa, że - biorąc pod uwagę popularność braci Nehls w regionie oraz republikańskie tendencje w stanie - Trever jest faworytem do pokonania swojego jedynego konkurenta w prawyborach i zwycięstwa w listopadowych wyborach w okręgu.

Rep. Troy Nehls (R-Texas) is wearing a shirt with former President Trump's mugshot on it during Biden's State of the Union. #SOTU2024



— The Hill (@thehill) March 8, 2024

Obaj bracia Nehls są lojalnymi zwolennikami Trumpa, weteranami armii i byłymi funkcjonariuszami policji. Odchodzący na emeryturę Troy Nehls zasłynął m.in., kiedy w 2024 roku podczas orędzia Joe Bidena założył koszulkę ze zdjęciem policyjnym (mugshotem) Donalda Trumpa.

Z kolei w tym roku na orędzie Donalda Trumpa założył krawat z jego wizerunkiem.

Prezydent Trump podpisuje krawat Troya Nehlsa, republikańskiego kongresmana z Teksasu Źródło: PAP/EPA/KENNY HOLSTON / POOL

Od 1774 roku funkcję w Kongresie w tym samym czasie, lub jedno po drugim, sprawowało około 400 rodzeństw - wylicza Roll Call. W większości byli to bracia. W 2003 roku, po raz pierwszy w historii, w Izbie Reprezentantów jednocześnie znalazły się dwie siostry - Linda T. Sánchez i Loretta Sanchez.

