Świat

To może być pierwsza taka zmiana w Kongresie. Trump zgodził się po 15 minutach

Prezydent Trump podpisuje krawat Troya Nehlsa, republikańskiego kongresmana z Teksasu
Siedziba Kongresu USA w Waszyngtonie
Źródło: Archiwum Reutera
Po raz pierwszy w historii odchodzącego na emeryturę kongresmena może zastąpić jego brat bliźniak - informuje CNN. Republikanin Troy Nehls zdecydował, że nie będzie się ubiegał o reelekcję, w wyborach chce startować tymczasem Trever Nehls. Obaj są zagorzałymi zwolennikami Donalda Trumpa.

Jak opisuje CNN, republikanin Troy Nehls w listopadzie zeszłego roku zdecydował, że nie będzie ubiegał się o czwartą kadencję w Izbie Reprezentantów. O swoim wyborze od razu poinformował brata bliźniaka, Trevera Nehlsa; jednocześnie postanowił zachęcić go, by to on spróbował swoich sił w krajowej polityce. - Powiedziałem: Trever, jesteśmy do siebie podobni. Spędziłeś trochę czasu w Waszyngtonie. Wykazałeś duże zainteresowanie obowiązkami członka Kongresu. Myślę, że powinieneś to zrobić - wspominał w rozmowie z CNN rozmowę z bratem. Ten od razu się zgodził.

Troy Nehls i Trever Nehls
Troy Nehls i Trever Nehls
Źródło: Trever Nehls for Congress TX-22/Facebook
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Czerwone plamy" na szyi Donalda Trumpa. Prezydencki lekarz zabrał głos

"Czerwone plamy" na szyi Donalda Trumpa. Prezydencki lekarz zabrał głos

Amerykanie ocenili działania Trumpa po ataku na Iran

Amerykanie ocenili działania Trumpa po ataku na Iran

Telefon do Trumpa

Według relacji Troya Nehlsa, zadzwonił on do Donalda Trumpa, by poprosić o poparcie dla brata, a prezydent USA zgodził się na to po 15 minutach rozmowy z Treverem.

We wtorek w kilku stanach USA odbywają się prawybory przed listopadowymi wyborami połówkowymi (midterms). Nehls startuje z 22. okręgu w Teksasie. Według analizy zajmującego się newsami z Kapitolu portalu Roll Call, jeśli zostanie wybrany i wygra głosowanie powszechne, będzie to pierwszy przypadek w historii USA, kiedy członek Kongresu zostanie zastąpiony przez bliźniaka. CNN zauważa, że - biorąc pod uwagę popularność braci Nehls w regionie oraz republikańskie tendencje w stanie - Trever jest faworytem do pokonania swojego jedynego konkurenta w prawyborach i zwycięstwa w listopadowych wyborach w okręgu.

Obaj bracia Nehls są lojalnymi zwolennikami Trumpa, weteranami armii i byłymi funkcjonariuszami policji. Odchodzący na emeryturę Troy Nehls zasłynął m.in., kiedy w 2024 roku podczas orędzia Joe Bidena założył koszulkę ze zdjęciem policyjnym (mugshotem) Donalda Trumpa.

Z kolei w tym roku na orędzie Donalda Trumpa założył krawat z jego wizerunkiem.

Prezydent Trump podpisuje krawat Troya Nehlsa, republikańskiego kongresmana z Teksasu
Prezydent Trump podpisuje krawat Troya Nehlsa, republikańskiego kongresmana z Teksasu
Źródło: PAP/EPA/KENNY HOLSTON / POOL

Od 1774 roku funkcję w Kongresie w tym samym czasie, lub jedno po drugim, sprawowało około 400 rodzeństw - wylicza Roll Call. W większości byli to bracia. W 2003 roku, po raz pierwszy w historii, w Izbie Reprezentantów jednocześnie znalazły się dwie siostry - Linda T. Sánchez i Loretta Sanchez.

Opracowała Paulina Borowska / am

Źródło: CNN, "Roll Call", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KENNY HOLSTON / POOL

USAKongres USAIzba Reprezentantów
