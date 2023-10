Trzymając polityka na muszce ukradli mu samochód i telefon. Zaledwie 1,5 km od siedziby najwyższych władz

Amerykański kongresmen Henry Cuellar padł ofiarą trzech uzbrojonych napastników, którzy ukradli jego samochód i urządzenia elektroniczne, informują władze. Do kradzieży doszło w Waszyngtonie, zaledwie 1,5 kilometra od budynku Kapitolu.

Według biura Henry'ego Cuellara do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 21:30 czasu miejscowego w okolicy Navy Yard, zaledwie 1,5 kilometra od Wzgórza Kapitolińskiego w Waszyngtonie i 2 km od Białego Domu. Kongresmen parkował swój samochód, gdy podeszli do niego trzej ubrani na czarno napastnicy. Trzymając demokratycznego polityka na muszce ukradli mu pojazd oraz iPada i iPhone'a. Jak przekazał w środę Jacob Hochberg z biura Cuellara, cytowany przez "New York Times", kongresmen nie został ranny w trakcie incydentu, a funkcjonariusze policji odzyskali już samochód. Jak dotąd władze nie ustaliły tożsamości osób, które stały za kradzieżą.