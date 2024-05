Kongresmen demokratów oskarżony o korupcję, miał działać na rzecz Azerbejdżanu

W zamian za łapówki Cuellar miał "wykorzystywać swoją funkcję, aby wpływać na politykę zagraniczną USA na korzyść Azerbejdżanu" oraz naciskać na urzędników federalnych, by podjęli korzystne dla banku działania.

Kongresmen demokratów oskarżony o korupcję

Łącznie parze małżeńskiej postawiono 14 zarzutów łapówkarstwa, działania w charakterze agentów obcego państwa, oszustw bankowych, prania brudnych pieniędzy i ukrywania prania brudnych pieniędzy. Za większość zarzutów grozi kara do 20 lat więzienia.

Cuellar nie przyznał się do winy, twierdząc, że "wszystko co robił w Kongresie służyło interesom mieszkańców południowego Teksasu". Zapowiedział też, że nie zrezygnuje z ubiegania się o reelekcję do Kongresu w listopadowych wyborach.