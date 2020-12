Kongres "kupuje czas". Groźba zamknięcia części administracji odsunięta

Prowizoryczna ustawa przedłuża finansowanie rządowych agencji i instytucji do końca tygodnia i daje negocjatorom republikanów i demokratów czas na sformułowanie szerszej umowy zawierającej nowy pakiet stymulujący gospodarkę oraz finansowanie rządu do 1 października 2021 roku. Taki bieg wydarzeń oznacza, że parlamentarzyści w weekend nie wrócą jeszcze z Waszyngtonu do domów na święta Bożego Narodzenia.

Kolejna ustawa "kupująca czas"

Ustawa została już podpisana przez prezydenta Donalda Trumpa, co na 48 godzin zapobiegnie "shutdownowi". To druga już takiego rodzaju ustawa "kupująca czas" w grudniu. Przed tygodniem przedłużono finansowanie rządu o siedem dni.

Przywódcy Kongresu we wtorek poinformowali, że zbliżają się do porozumienia, ale od kilku dni trwa impas. Partie spierają się m.in. o wysokość drugiej transzy bezpośrednich transferów pieniężnych (w formie czeków lub przelewu) dla Amerykanów.

W przeszłości polityczny impas co do budżetu wielokrotnie doprowadzał do "zamknięcia" administracji, co w praktyce oznaczało przerwanie pracy wielu rządowych instytucji. Podczas rządów Trumpa takie sytuacje zdarzyły się dwukrotnie, a trwający 35 dni "shutdown" na przełomie 2018-2019, wywołany sporem wokół finansowania muru na granicy z Meksykiem, był najdłuższym takim okresem w historii.