Prezydent USA Joe Biden napisał w oświadczeniu po decyzji Izby Reprezentantów w sprawie pomocy dla Ukrainy, że do głosowania doszło "w momencie poważnej i nagłej potrzeby" i wezwał Senat do szybkich prac. "To zły dzień dla Putina. Zły dzień dla każdego, kto odważył się uwierzyć, że Ameryka może się zawahać" - stwierdził szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.