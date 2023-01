Nowy Jork legalizuje kompostowanie ciał. Można je wykorzystać jako naturalny nawóz

Kompostowanie ciała zmarłego, na czym polega ta metoda pochówku

"The Guardian" podkreśla, że ciało zmarłego musi być przekazane do specjalnego, certyfikowanego zakładu, zajmującego się kompostowaniem zwłok. Tam muszą one być odpowiednio zamknięte w zbiorniku i wentylowane, wraz z inną materią organiczną, np. resztkami roślin, wiórami z drzew czy słomą. Ciało rozkłada się w ten sposób od 6 do 8 tygodni. Nie może zawierać w sobie "baterii, implantów i urządzeń radioaktywnych". Po kilku tygodniach, gdy zwłoki ulegną rozkładowi pod wpływem działania mikroorganizmów, oddawane są bliskim zmarłego, którzy mogą je wykorzystać jako nawóz. Wcześniej powstałą ziemię należy odpowiednio podgrzać, aby pozbyć się możliwych szkodliwych substancji.

Kontrowersje wokół kompostowania zwłok

Kompostowanie ciał budzi wiele kontrowersji. Zwolennicy twierdzą, że to nie tylko ekologiczny sposób pochowania zmarłego. Jest też korzystny ze względu na ograniczoną pojemność cmentarzy. - Do kremacji wykorzystuje się paliwa kopalne, a do pochówku (tradycyjnego - red.) potrzebne jest dużo ziemi, co niesie za sobą ślad węglowy - twierdzi Katrina Spade, założycielka ekologicznego domu pogrzebowego Recompose w Seattle. - Dla wielu osób, bycie zamienionym w glebę, która może doprowadzić do kwitnienia drzewa czy ogrodu jest znaczące - stwierdziła. Firma twierdzi, że jej usługi pozwalają zaoszczędzić tonę dwutlenku węgla w porównaniu do kremacji lub tradycyjnego pochówku.