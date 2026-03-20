Będzie złota moneta z Trumpem. "Tak duża, jak to możliwe"

Donald Trump: zlikwidowaliśmy w zasadzie wszystko, co można było tylko zniszczyć, włącznie z ich przywódcami Źródło: TVN24

24-karatowa złota moneta pamiątkowa z wizerunkiem Donalda Trumpa ma zostać wybita z okazji obchodzonej w tym roku 250. rocznicy niepodległości USA. Federalna Komisja Sztuk Pięknych zatwierdziła projekt jednogłośnie. Jej członkowie zostali mianowani w tym roku przez prezydenta. On sam też już zaakceptował wzór monety, a jej wybicie ma zarządzić minister finansów Scott Bessent.

Rozmiar monety nie jest jeszcze znany, ale tuż przed zatwierdzeniem projektu wiceprzewodniczący komisji, James McCrery mówił: wnoszę o zatwierdzenie projektu w przedstawionej formie, gorąco zachęcając do wykonania go tak dużego, jak to możliwe - cytuje go CNN. Postulował, by moneta miała nawet średnicę trzech cali (7,62 cm - red.). Nie wiadomo też, ile sztuk zostanie wybitych.

Trump na monecie. Jak wygląda projekt

Moneta ma przedstawiać Trumpa z surowym wyrazem twarzy, opartego o biurko, patrzącego przed siebie. Jej pierwowzorem jest fotografia eksponowana w National Portrait Gallery w Waszyngtonie. Na górze monety, nad datami 1776 i 2026, widnieje napis "Liberty" (wolność). Poniżej umieszczono dewizę USA "In God We Trust" (Bogu ufamy). Rewers zdobi orzeł.

Źródło: US Treasury

Agencje przypominają, że - zgodnie z prawem - podobizna żyjącego prezydenta nie może znaleźć się na monecie, jednak dotyczy to monet będących w obiegu, a nie kolekcjonerskich, czy pamiątkowych. Tymczasem krytycy projektu oceniają, że jest on sprzeczny z amerykańskimi wartościami. - To monarchowie i dyktatorzy umieszczają swoje twarze na monetach, a nie liderzy demokracji - powiedział Reutersowi Jeff Merkley, senator z Partii Demokratycznej.

Reuters podał, że administracja zaproponowała też inną, jednodolarową monetę z wizerunkiem Trumpa, mającą upamiętniać Deklarację Niepodległości USA z 1776 r.

Opracował Maciej Wacławik / AM