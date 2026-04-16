Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Prowadzili śledztwo w sprawie ataku na Kapitol. Odkryli szokujące materiały

|
Szturm zwolenników Trumpa na Kapitol. Zdjęcie ze stycznia 2021 roku
6 stycznia 2021 roku zwolennicy Donalda Trumpa przeprowadzili atak na Kapitol
Źródło: Archiwum Reuters
To już kolejny ze zwolenników Donalda Trumpa, który był uczestnikiem szturmu na Kapitol w 2021 roku, a teraz stanie przed sądem za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W ramach śledztwa dotyczącego ataku na siedzibę Kongresu USA służby dotarły do materiałów wskazujących, że David Daniel namawiał osobę poniżej 12. roku życia do wykonania zdjęć o charakterze seksualnym.

W styczniu 2021 roku tysiące zwolenników ustępującego po pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa protestowało przeciwko rzekomo sfałszowanym wynikom wyborów, które wygrał Joe Biden. Zginęło wtedy pięć osób, a blisko 140 policjantów zostało rannych. Po tym ataku niemal półtora tysiąca osób usłyszało zarzuty (między innymi niszczenia mienia rządowego czy napaści na funkcjonariuszy), część skazano.

Trump już w pierwszych godzinach swojej drugiej kadencji ułaskawił uczestników szturmu na Kapitol. Jednak służby prowadząc dochodzenie w sprawie tego wydarzenia odkryły u kilku już osób materiały, które skutkowały postawieniem zarzutów z nim niepowiązanych. Jedną z tych osób jest David Daniel, który wcześniej przyznał się do napaści na funkcjonariuszy organów ścigania podczas wtargnięcia na Kapitol. W tym tygodniu zawarł ugodę przed sądem federalnym w Karolinie Północnej i przyzna się do winy w sprawie dotyczącej wykorzystywania nieletnich i posiadania zdjęć dzieci o charakterze seksualnym, podaje NBC News.

"Okej, jesteście gotowi? Nie wiem, kim on jest"


"Okej, jesteście gotowi? Nie wiem, kim on jest"

Namawiał osobę poniżej 12. roku

Z dokumentów sądowych, do których dotarła stacja wynika, że mężczyzna w latach 2015 i 2016 nakłaniał osobę nieletnią poniżej 12. roku życia do "podejmowania czynności o charakterze seksualnym" w celu "przedstawienia wizualnego" tych czynności. Podobna sytuacja miała mieć miejsce kilka lat później. Nie wiadomo jeszcze, kiedy David Daniel zostanie skazany. Sędzia okręgowy Matthew Orso orzekł w styczniu, że ułaskawienie przez Trumpa nie ma zastosowania w sprawie ujawnionych w ramach śledztwa materiałów dotyczących wykorzystywania dzieci, relacjonuje NBC News.

Dwóch wcześniejszych skazanych za przestępstwa seksualne wobec dzieci

W kwietniu inny uczestnik szturmu na Kapitol został skazany na cztery lata pozbawienia wolności za posiadanie "ogromnej kolekcji pornografii dziecięcej". U 31-letniego Daniela Tocci znaleziono ponad 100 tysięcy zdjęć. Z kolei Andrew Paul Johnson został skazany na dożywocie miesiąc wcześniej za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Prokuratorzy z Florydy poinformowali, że Johnson próbował uciszyć jedną ze swoich ofiar obietnicą pieniędzy z ugody, którą spodziewał się otrzymać od administracji Trumpa. Administracja nie zobowiązała się jeszcze do zawarcia takich porozumień.

Według ustaleń NBC News Departament Sprawiedliwości różnie podchodził do kwestii, czy dowody zgromadzone w toku śledztwa odnośnie do wydarzeń z 6 stycznia mogą być wykorzystane do ścigania innych przestępstw. Uznano, że niektóre sprawy, na przykład dotyczące użycia broni palnej, mogą zostać umorzone, ale nie takie jak te dotyczące pornografii dziecięcej.

OGLĄDAJ: 6 stycznia. Atak na Kapitol
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Redagowała AZ

Źródło: NBC News, TMZ

Źródło zdjęcia głównego: Tayfun Coskun / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM/PAP

Udostępnij:
Tagi:
USADonald Trump
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
sztuczna inteligencja ai si shutterstock_2639892493
AI już nie wzbudza zaufania. Coraz większe zagrożenie dla Big Techów
BIZNES
imageTitle
Gwiazdor znowu pierwszy na wakacjach. "Będę jeszcze trochę płakał"
EUROSPORT
imageTitle
Dzień pożegnania Jacka Magiery
EUROSPORT
samolot, lotnisko Ronalda Reagana w Waszyngtonie
Media o nietypowych odgłosach z samolotów. Władze badają nagranie
Świat
Peter Magyar
Magyar podjął decyzję. Zmieni brzeg
Świat
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że jest poszukiwany (zdjęcie ilustracyjne)
Bank ostrzega. "Stracisz swoje pieniądze"
BIZNES
imageTitle
Znów dał o sobie znać. Rozbita głowa i krew na wizji
EUROSPORT
Tańczący politycy
Tańczący politycy. "Nie każdy ruch pokazuje swobodę"
Polska
imageTitle
Mąż Katarzyny Niewiadomej-Phinney wznawia karierę. "Dzięki jej zachęcie"
EUROSPORT
Nie trzymał toru jazdy
Jechał od lewej do prawej przed radiowozem. Nagranie
Białystok
Policja (zdjęcie ilustracyjne), taśma, radiowóz
Wędkarz zauważył zwłoki w rzece
WARSZAWA
imageTitle
Podpadł Polakom, zapamięta go Real. "Graniczy z nadużyciem władzy"
EUROSPORT
rury zawory gaz shutterstock_2511002959
Kurczą się zapasy gazu w Europie
BIZNES
51 min
Mateusz Morawiecki
Stowarzyszenie Morawieckiego rozsadza PiS. Pilna narada
News Michalskiego
Upał
Upał wpływa na zachowanie mieszkańców miast
METEO
Karol Nawrocki
Drugi próg podatkowy pod lupą. Prezydent poparł projekt Polski 2050
BIZNES
POŻAR RAFINERII AUSTRALIA ENERGY
Poważny pożar rafinerii. "Spodziewałbym się wzrostu cen"
BIZNES
imageTitle
Wielki rywal na drodze Kowalskiego w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Wypadek w Łomiankach
Trzecia ofiara wypadku w Łomiankach. W nocy zmarł 20-latek
WARSZAWA
Wypadek na strzelnicy (zdj. ilustracyjne)
Wypadek na strzelnicy. Żołnierz postrzelił funkcjonariusza Służby Więziennej
WARSZAWA
dziecko dlon chlopiec shutterstock_1347496829
Znana marka wycofuje kosmetyk dla dzieci. Ostrzeżenie
BIZNES
Urzędy pracy "faworyzują imigrantów"? O co chodzi w tym zapisie
Dotacje dla "osób pochodzenia migranckiego". O co chodzi?
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Orlen, paliwo, stacja
Hurtowe ceny paliw w dół. Orlen podał nowe stawki
BIZNES
26414218
Kaczyński powielił fejka. Politycy PiS brnęli
Patryk Michalski
Policjanci zatrzymali sprawców podczas włamania
Ojciec, nieletnia córka i jej chłopak złapani na gorącym uczynku
Kujawsko-Pomorskie
Dachowanie w Mrzygłodzie
19-latek za kierownicą, pięć osób w szpitalu. Przyczyna ta sama, co zwykle
Katowice
120-letnia topola z Saskiej Kępy
Mieszkańcy przeciwko deweloperowi. Boją się o los wyjątkowego drzewa
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Konflikt wokół TK. Polacy wskazali, kto za niego odpowiada
Polska
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Amerykańskie indeksy w kształcie litery V. "Rajd ulgi" mimo niepewności
BIZNES
Stacja kolejowa w Otwocku
Od soboty duże zmiany w Radości i Falenicy
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica