Świat Prowadzili śledztwo w sprawie ataku na Kapitol. Odkryli szokujące materiały Oprac. Ewa Żebrowska |

6 stycznia 2021 roku zwolennicy Donalda Trumpa przeprowadzili atak na Kapitol Źródło: Archiwum Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W styczniu 2021 roku tysiące zwolenników ustępującego po pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa protestowało przeciwko rzekomo sfałszowanym wynikom wyborów, które wygrał Joe Biden. Zginęło wtedy pięć osób, a blisko 140 policjantów zostało rannych. Po tym ataku niemal półtora tysiąca osób usłyszało zarzuty (między innymi niszczenia mienia rządowego czy napaści na funkcjonariuszy), część skazano.

Trump już w pierwszych godzinach swojej drugiej kadencji ułaskawił uczestników szturmu na Kapitol. Jednak służby prowadząc dochodzenie w sprawie tego wydarzenia odkryły u kilku już osób materiały, które skutkowały postawieniem zarzutów z nim niepowiązanych. Jedną z tych osób jest David Daniel, który wcześniej przyznał się do napaści na funkcjonariuszy organów ścigania podczas wtargnięcia na Kapitol. W tym tygodniu zawarł ugodę przed sądem federalnym w Karolinie Północnej i przyzna się do winy w sprawie dotyczącej wykorzystywania nieletnich i posiadania zdjęć dzieci o charakterze seksualnym, podaje NBC News.

Another Jan. 6 rioter pardoned by President Trump will plead guilty in a separate case involving child exploitation of multiple victims, according to federal court records. https://t.co/h6iYzqxAHH — NBC News (@NBCNews) April 14, 2026 Rozwiń

Namawiał osobę poniżej 12. roku

Z dokumentów sądowych, do których dotarła stacja wynika, że mężczyzna w latach 2015 i 2016 nakłaniał osobę nieletnią poniżej 12. roku życia do "podejmowania czynności o charakterze seksualnym" w celu "przedstawienia wizualnego" tych czynności. Podobna sytuacja miała mieć miejsce kilka lat później. Nie wiadomo jeszcze, kiedy David Daniel zostanie skazany. Sędzia okręgowy Matthew Orso orzekł w styczniu, że ułaskawienie przez Trumpa nie ma zastosowania w sprawie ujawnionych w ramach śledztwa materiałów dotyczących wykorzystywania dzieci, relacjonuje NBC News.

Dwóch wcześniejszych skazanych za przestępstwa seksualne wobec dzieci

W kwietniu inny uczestnik szturmu na Kapitol został skazany na cztery lata pozbawienia wolności za posiadanie "ogromnej kolekcji pornografii dziecięcej". U 31-letniego Daniela Tocci znaleziono ponad 100 tysięcy zdjęć. Z kolei Andrew Paul Johnson został skazany na dożywocie miesiąc wcześniej za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Prokuratorzy z Florydy poinformowali, że Johnson próbował uciszyć jedną ze swoich ofiar obietnicą pieniędzy z ugody, którą spodziewał się otrzymać od administracji Trumpa. Administracja nie zobowiązała się jeszcze do zawarcia takich porozumień.

Według ustaleń NBC News Departament Sprawiedliwości różnie podchodził do kwestii, czy dowody zgromadzone w toku śledztwa odnośnie do wydarzeń z 6 stycznia mogą być wykorzystane do ścigania innych przestępstw. Uznano, że niektóre sprawy, na przykład dotyczące użycia broni palnej, mogą zostać umorzone, ale nie takie jak te dotyczące pornografii dziecięcej.

OGLĄDAJ: 6 stycznia. Atak na Kapitol

Redagowała AZ