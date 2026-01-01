Kolejny atak USA na łodzie "narkoterrorystów"

Wenezuela przeprowadza nowe ćwiczenia wojskowe w związku z rosnącymi napięciami z USA Źródło: Venezuela government TV

"30 grudnia, na polecenie sekretarza wojny USA Pete’a Hegsetha, Połączona Grupa Zadaniowa Southern Spear przeprowadziła uderzenia kinetyczne przeciwko trzem jednostkom przemytników narkotyków, poruszającym się w konwoju. Jednostki te były obsługiwane przez organizacje terrorystyczne na wodach międzynarodowych. Wywiad potwierdził, że łodzie przepływały znanymi szlakami przemytu narkotyków i przed atakami przeładowywały narkotyki między sobą" - czytamy w środowym wpisie Dowództwa Południowego USA (U.S. Southern Command) na platformie X.

Jak podało wojsko, trzech "narkoterrorystów" zostało zabitych w uderzeniu na pierwszą łódź. Wówczas pasażerowie dwóch kolejnych wyskoczyli z łodzi i zdążyli odpłynąć, zanim wojsko zatopiło dwie pozostałe jednostki.

On Dec. 30, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted kinetic strikes against three narco-trafficking vessels traveling as a convoy. These vessels were operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence… pic.twitter.com/NHRNIzcrFS — U.S. Southern Command (@Southcom) December 31, 2025 Rozwiń

Nie wiadomo, co z rozbitkami

Wojsko nie podało, czy rozbitkowie zostali znalezieni i uratowani. W odróżnieniu od poprzednich uderzeń, nie podano też miejsca ataku. Dotychczas było to Morze Karaibskie i "wschodni Pacyfik". Według "Washington Post", w większości przypadków u wybrzeży Wenezueli i Kolumbii.

"Po uderzeniach USSOUTHCOM natychmiast powiadomiło Straż Przybrzeżną USA o konieczności uruchomienia systemu poszukiwawczo-ratowniczego" - napisano.

Na filmie zamieszczonym przez Dowództwo widać atak rakietowy na pierwszą z łodzi oraz ataki na dwie pozostałe z użyciem pocisków, prawdopodobnie o mniejszym kalibrze.

Wtorkowy atak był 31. znanym uderzeniem na podejrzanych "narkoterrorystów". W ich wyniku zginęło dotychczas co najmniej 110 osób.

