Świat

Kolejny atak USA na łodzie "narkoterrorystów"

Kolejny atak USA na łodzie "narkoterrorystów". Są zabici
Wenezuela przeprowadza nowe ćwiczenia wojskowe w związku z rosnącymi napięciami z USA
Źródło: Venezuela government TV
Siły USA przeprowadziły we wtorek kolejny atak na trzy łodzie domniemanych przemytników narkotyków, zabijając trzy osoby - poinformowało w środę Dowództwo Południowe USA. Po uderzeniu na pierwszą jednostkę, pasażerowie pozostałych wyskoczyli za burtę i zdążyli odpłynąć, zatopiono dwie pozostałe jednostki. Wojsko nie podało, co stało się z rozbitkami.

"30 grudnia, na polecenie sekretarza wojny USA Pete’a Hegsetha, Połączona Grupa Zadaniowa Southern Spear przeprowadziła uderzenia kinetyczne przeciwko trzem jednostkom przemytników narkotyków, poruszającym się w konwoju. Jednostki te były obsługiwane przez organizacje terrorystyczne na wodach międzynarodowych. Wywiad potwierdził, że łodzie przepływały znanymi szlakami przemytu narkotyków i przed atakami przeładowywały narkotyki między sobą" - czytamy w środowym wpisie Dowództwa Południowego USA (U.S. Southern Command) na platformie X.

Jak podało wojsko, trzech "narkoterrorystów" zostało zabitych w uderzeniu na pierwszą łódź. Wówczas pasażerowie dwóch kolejnych wyskoczyli z łodzi i zdążyli odpłynąć, zanim wojsko zatopiło dwie pozostałe jednostki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Media: USA ściągają w pobliże Wenezueli sprzęt do operacji specjalnych

Media: USA ściągają w pobliże Wenezueli sprzęt do operacji specjalnych

Reuters: USA ścigają kolejny statek u wybrzeży Wenezueli

Reuters: USA ścigają kolejny statek u wybrzeży Wenezueli

Nie wiadomo, co z rozbitkami

Wojsko nie podało, czy rozbitkowie zostali znalezieni i uratowani. W odróżnieniu od poprzednich uderzeń, nie podano też miejsca ataku. Dotychczas było to Morze Karaibskie i "wschodni Pacyfik". Według "Washington Post", w większości przypadków u wybrzeży Wenezueli i Kolumbii.

"Po uderzeniach USSOUTHCOM natychmiast powiadomiło Straż Przybrzeżną USA o konieczności uruchomienia systemu poszukiwawczo-ratowniczego" - napisano.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump "zwiększa presję" na Wenezuelę. Kolejne przejęcie tankowca

Trump "zwiększa presję" na Wenezuelę. Kolejne przejęcie tankowca

"Nowy szczegół" w sprawie kontrowersyjnego ataku. "Podważa argument administracji Trumpa"

"Nowy szczegół" w sprawie kontrowersyjnego ataku. "Podważa argument administracji Trumpa"

Na filmie zamieszczonym przez Dowództwo widać atak rakietowy na pierwszą z łodzi oraz ataki na dwie pozostałe z użyciem pocisków, prawdopodobnie o mniejszym kalibrze.

Wtorkowy atak był 31. znanym uderzeniem na podejrzanych "narkoterrorystów". W ich wyniku zginęło dotychczas co najmniej 110 osób.

Autorka/Autor: momo/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/@Southcom

USADonald TrumpNarkotykiWenezuelaKaraiby
