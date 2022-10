Kobieta zakleszczyła się w klapie pojemnika na używane ubrania. Zmarła, zanim nadeszła pomoc

Kiedy policja przybyła na róg Lyons Avenue i Orchard Village Road w Santa Clarita, kobieta nie żyła. Górna część jej ciała była zakleszczona w ruchomej klapie pojemnika, którą otwiera się, by wrzucić używane ubrania. To wyglądało tak, jakby 61-latka próbowała do niego głęboko sięgnąć - ocenił porucznik Dan Wolanski z biura szeryfa hrabstwa Los Angeles w rozmowie z "Los Angeles Times". - Nie wiem, czy omyłkowo wrzuciła coś do środka i próbowała to wydostać, czy powód był inny, ale została zakleszczona - wyjaśnił.