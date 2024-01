"Rozpaczliwie krzyczała, póki nie straciła głosu". Kobieta uwięziona na 15 godzin w gondoli 

Monica Laso utknęła w gondoli przewożącej turystów w ośrodku narciarskim Heavenly Mountain Resort nad jeziorem Tahoe w Kalifornii w nocy z czwartku na piątek. W rozmowie ze stacją telewizyjną KCRA kobieta powiedziała, że wybrała się z przyjaciółmi na narty. Gdy "poczuła się zbyt zmęczona, by kontynuować zjazd", zwróciła się do pracownika ośrodka, która zaprowadził ją do gondoli. Ta zatrzymała się ok. godz. 17:00 czasu miejscowego, niespełna dwie minuty po tym, jak wsiadła do niej Monica Laso.