Wezwała policję, jako ofiara przemocy domowej. Została śmiertelnie postrzelona przez funkcjonariusza  

Rodzina kobiety śmiertelnie postrzelonej na oczach 9-letniej córki przez zastępcę szeryfa hrabstwa Los Angeles złożyła skargę, sygnalizując pozwanie policji o odszkodowanie w wysokości 30 mln dolarów - informuje Los Angeles Times. To wynik incydentu, który miał miejsce wieczorem 4 grudnia, kiedy policjanci odpowiedzieli na wezwanie dotyczące przemocy domowej.

Z relacji biura szeryfa Los Angeles (LASD), cytowanej na łamach "The Guardian" wynika, że 4 grudnia 27-letnia Niani Finlayson zadzwoniła na policję i "poinformowała, że jej chłopak nie chce zostawić jej w spokoju". Po chwili przyjmujący zgłoszenie mieli słyszeć "krzyki i odgłosy walki". Jak wynika z relacji prawników rodziny zastrzelonej, kobieta odniosła tego wieczora obrażenia wskutek działań jej byłego chłopaka i chciała usunąć go z mieszkania. Funkcjonariusze udali się z interwencją do mieszkania 27-latki w miejscowości Lancaster w hrabstwie Los Angeles.