Przypadkowo przejechała złodzieja, który właśnie kradł katalizator z jej samochodu

Marco Goecke, główny choreograf Opery Państwowej w Hanowerze, w czwartek został zwolniony z instytucji "ze skutkiem natychmiastowym" po tym, jak w weekend zaatakował psimi odchodami krytyczkę sztuki Wiebke Hüster. Opera o zerwaniu współpracy poinformowała w oświadczeniu. Sam Goecke przeprosił za swoje zachowanie w wywiadzie udzielonym dziennikowi "The New York Times". Jak podkreślił, chciał "rozpocząć debatę na temat tego, co powinno być dozwolone w krytyce sztuki".