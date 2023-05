Odmawia poddania się leczeniu gruźlicy. Sąd wydał nakaz aresztowania kobiety, ta nadal przebywa na wolności

Chora na gruźlicę odmawia podjęcia leczenia

NBC News przypomina, że lokalny Departament Zdrowia dla hrabstw Tacoma i Pierce w ciągu ostatniego roku aż 16 razy składał wniosek do sądu, by ten wydał polecenie poddania się izolacji lub wdrożenia leczenia przez kobietę. W związku z tym, że nie dostosowała się do zalecenia sądu o dobrowolnym poddaniu się leczeniu, na początku marca ten wydał nakaz jej aresztowania. Mimo to media donoszą, że V.N. nadal przebywa na wolności. W kwietniu była widziana przez obserwującego ją funkcjonariusza, jak udaje się do kasyna. Choć miał on za zadanie wykonanie nakazu aresztowania, to z nieznanych przyczyn do aresztowania nie doszło.