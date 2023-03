Kilkudziesięciu uczniów utknęło za granicą, gdy hotel "przez pomyłkę" zniszczył ich paszporty

Czterdziestu dwóch uczniów w wieku od 8 do 10 lat z Barr Beacon School w Walsall w Anglii razem z opiekunami wybrało się do Stanów Zjednoczonych na narty. Zorganizowany w lutym wyjazd był wcześniej dwukrotnie przekładany z powodu pandemii. Grupa planowała powrót do Wielkiej Brytanii na sobotę 25 lutego, jednak musiała zostać w USA cztery dni dłużej. Powód? Hotel w Lincoln w stanie New Hampshire, w którym zatrzymali się Brytyjczycy "najwyraźniej przez pomyłkę zniszczył ich paszporty" - podało we wtorek 28 lutego BBC, pisząc że dokumenty były "w strzępach".