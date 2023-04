Kierowcy autobusu grozi 30 zarzutów znęcania się nad dziećmi. Powód: gwałtownie zahamował

61-letni kierowca autobusu szkolnego ma usłyszeć 30 zarzutów znęcania się nad dziećmi po tym, jak gwałtownie zahamował podczas jazdy. Zrobił to celowo, gdy mali pasażerowie - jego zdaniem - przemieszczali się po autobusie. - Rozumiecie? Dlatego właśnie musicie siedzieć na swoim miejscu - powiedział, gdy kilkuletni uczniowie poprzewracali się, a niektórzy zostali ranni.

61-letni Brian Fitzgerald, zatrudniony w okręgu szkolnym Douglas County School District w stanie Kolorado, 1 marca odwoził do domu dzieci ze szkoły podstawowej Castle Rock Elementary School. Jak podała 19 kwietnia lokalna stacja KRDO, mężczyzna celowo zahamował, aby "dać dzieciom nauczkę", bo go nie słuchały i nie siedziały spokojnie w autobusie podczas jazdy.

Kierowca autobusu zahamował, dzieci zostały ranne

Nagranie ze środka autobusu z momentu zdarzenia opublikowały amerykańskie media. - Chcecie zobaczyć, jakie to jest niebezpieczne? - mówi na nim kierowca pojazdu, odnosząc się do tego, że dzieci, jego zdaniem, nie siedzą na swoich miejscach. Następnie gwałtownie naciska na hamulce, przez co mali pasażerowie przewracają się, uderzają o siedzenia i wyraźnie zdezorientowani pytają się nawzajem, czy nikomu nic się nie stało. - Rozumiecie? Dlatego właśnie musicie siedzieć na swoim miejscu. Odwróćcie się i usiądźcie odpowiednio - mówi następnie kierowca. Wewnątrz pojazdu było 30 uczniów.