Ruszył w czasie kontroli, pociągnął za sobą policjanta

Policja w stanie Massachusetts szuka kierowcy, który w mieście Brockton uciekł przed kontrolą drogową, ciągnąc za swoim samochodem interweniującego policjanta. Funkcjonariusz odniósł lekkie obrażenia. Poszukiwany to 31-letni Derek Lobo, podejrzany o szereg przestępstw.

W minioną środę policjanci w Brockton w amerykańskim stanie Massachusetts w związku z wykroczeniami drogowymi zatrzymali do kontroli szarego mercedesa. Kierowca zatrzymał się, jednak podczas czynności policjantów nagle ruszył i pociągnął za sobą po asfalcie jednego z funkcjonariuszy.

Do zdarzenia doszło w Brockton w stanie Massachusetts Massachusetts State Police

Ucieczka przed policją w USA. Nagranie

Całe zajście zostało zarejestrowane przez kamerę umieszczoną w radiowozie. Widać na nim, jak chwilę przed ucieczką kierowcy jeden z policjantów próbuje sięgnąć po coś do środka samochodu. Nagle dochodzi do szamotaniny, a mercedes odjeżdża. Funkcjonariusz, którego górna część ciała znajduje się w pojeździe, podskakuje, by uniknąć potrącenia i - najprawdopodobniej - próbować powstrzymać kierowcę od ucieczki.