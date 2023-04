Zasłabła kierująca szkolnym autobusem. Jeden z uczniów uratował pojazd - nagranie

Kobieta prowadząca szkolny autobus w Warren w stanie Michigan w środę zasłabła za kierownicą. Bohaterską reakcją wykazał się wówczas jeden z uczniów, siódmoklasista Dillon Reeves. Nastolatek bez wahania wskoczył do kabiny kierowcy i bezpiecznie zatrzymał pojazd, w którym znajdowało się kilkudziesięciu uczniów. Nagranie ze zdarzenia opublikowano w mediach społecznościowych.

Do zdarzenia doszło 26 kwietnia w Warren, mieście znajdującym się na północ od Detroit. "Podczas transportu uczniów z Carter Middle School do domów, jedna z naszych kierowców straciła przytomność, gdy autobus jechał po (ulicy) Masonic Boulevard w pobliżu Bunert Road" - poinformował lokalny kurator oświaty Robert D. Livernois w wydanym tego samego dnia oświadczeniu. "Uczeń siódmej klasy zauważył, że kierowca jest w niebezpieczeństwie, podszedł do przodu autobusu i pomógł jej bezpiecznie się zatrzymać" - opisano przebieg wydarzeń. Jak podkreślił kurator, "nie mógłby być bardziej dumny z jego zachowania".