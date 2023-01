Popularny kierowca rajdowy zginął w wypadku. Upadł na niego skuter śnieżny

55-letni kierowca rajdowy Kenneth Block zginął w wypadku skutera śnieżnego w stanie Utah - we wtorek poinformowała lokalna policja. Block w przeszłości startował w rajdowych mistrzostwach świata, zdobywał także medale zawodów X-Games. Nagrania, na których prezentował swoje umiejętności, zebrały w Internecie łącznie ponad 500 milionów wyświetleń.

Do zdarzenia doszło 2 stycznia ok. godz. 14 czasu lokalnego w rejonie jeziora Miss Hollow w stanie Utah. "Kierowca, Kenneth Block, 55-letni mężczyzna z Park City w Utah, jeździł skuterem śnieżnym po stromym zboczu, gdy pojazd przewrócił się i na niego upadł. Stwierdzono śmierć na miejscu w wyniku odniesionych w wypadku obrażeń" - przekazało w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych biuro szeryfa hrabstwa Wasatch. W komunikacie dodano, że Block jeździł wraz z grupą przyjaciół, jednak kiedy doszło do wypadku, był sam. Zamieszczone zostało również zdjęcie miejsca zdarzenia - stromego zbocza pokrytego grubą warstwą śniegu.