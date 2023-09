Kierował się nawigacją, jego samochód spadł do rzeki. Zginął ojciec dwójki dzieci

Amerykańska rodzina pozwała firmę Google po tym, jak 47-letni Philip Paxson, ojciec dwójki dzieci, zginął, jadąc samochodem trasą wyznaczoną przez Google Maps. Aplikacja pokierowała mężczyznę na zniszczony od niemal dekady most, w wyniku czego jego samochód spadł do rzeki.

Samochód 47-latka spadł do rzeki

Do tragicznego wypadku doszło pod koniec września 2022 roku. Philip Paxson z Hickory wracał do domu po przyjęciu z okazji 9. urodzin swojej córki, które odbywało się u przyjaciela rodziny. Jego żona odwiozła dzieci wcześniej, a 47-latek został chwilę dłużej, aby posprzątać. Gdy wracał, nie znając okolicy, po drodze korzystał z usługi Google Maps. Aplikacja poprowadziła go drogą przez zniszczony od prawie dekady most. Gdy mężczyzna na niego wjechał, jego samochód spadł do rzeki, a 47-latek utonął.