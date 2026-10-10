Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Katie Zacharia została nową rzeczniczką Białego Domu

|
Katie Zacharia
Donald Trump bez nagłośnienia na ceremonii przecięcia wstęgi na nowym lądowisku przed Białym Domem
Źródło wideo: x.com/@WhiteHouse
Źródło zdj. gł.: CNN
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Katie Zacharia zostanie nową rzeczniczką Białego Domu - poinformował prezydent USA Donald Trump. Zacharia pracowała ostatnio w jednej z firm Trumpa, była też regularną komentatorką Fox News.

Katie Zacharia zastąpi na stanowisku Karoline Leavitt, która odeszła w sierpniu po urodzeniu drugiego dziecka. Funkcja pozostawała jednak praktycznie nieobsadzona już od kwietnia, kiedy Leavitt odeszła na urlop macierzyński. Od tamtej pory nie odbywały się regularne briefingi prasowe. Jak donosi CNN, przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze Zacharii Trump dwukrotnie konsultował jej kandydaturę z Leavitt.

Swoją decyzję Trump ogłosił w piątek, 9 października, na platformie Truth Social. "Jestem przekonany, że Katie przyniesie naszemu krajowi znakomite rezultaty jako kolejna rzeczniczka prasowa Białego Domu, bo cieszy się szacunkiem i będzie fantastycznie współpracować z mediami, narodem amerykańskim i moją administracją" - napisał. Jak dodał, "Zacharia jest oddaną fanką i członkinią MAGA".

Katie Zacharia została nową rzeczniczką Białego Domu
Katie Zacharia została nową rzeczniczką Białego Domu
Źródło zdjęcia: Truth Social/Donald Trump

Sama Zacharia podziękowała Trumpowi za powierzenie jej nowego stanowiska, nazywając je "zaszczytem życia". Podkreśliła także znaczenie tej funkcji w momencie, gdy Stany Zjednoczone celebrują 250. rocznicę ogłoszenia niepodległości.

Katie Zacharia
Katie Zacharia
Źródło zdjęcia: CNN

Kim jest Katie Zacharia

42-letnia Zacharia, z zawodu prawniczka, była doradczynią do spraw komunikacji w firmie Trump Media and Technology Group stojącej za Truth Social, platformą społecznościową prezydenta. Wcześniej pracowała w Ministerstwie Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) jako bliska współpracowniczka ówczesnej szefowej resortu Kristi Noem i szarej eminencji DHS Coreya Lewandowskiego. 

Nominacja Zacharii jest pewnym zaskoczeniem, ponieważ jeszcze w zeszłym tygodniu jej kandydatura nie była w ogóle rozważana - pisze CNN. Według "New York Post" jej zatrudnienie może też skomplikować stosunki wewnątrz kręgu najbliższych doradców Trumpa. Środowisko Lewandowskiego skłócone jest bowiem z szefową personelu Białego Domu Susie Wiles, która kieruje pracami administracji.

Źródło: PAP, CNN
Udostępnij:
Tagi:
Biały DomDonald TrumpUSA
Czytaj także:
Spanie z psem
Czy spanie z psem pogarsza jakość snu?
METEO
imageTitle
Przerwany mecz. Kibice mają dość prezesa klubu
EUROSPORT
zatrzymanie
Atak nożem w szkole policealnej. Napastniczka zraniła trzy kobiety
WARSZAWA
imageTitle
Wschodząca gwiazda z życiowym sukcesem w wyścigu Il Lombardia
EUROSPORT
imageTitle
Vos we łzach, ma kolejny tytuł. Pech Niemki
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: zakończyłem osiem wojen, a mimo to nie dostałem Pokojowej Nagrody Nobla
Świat
imageTitle
Ciemne chmury nad Cristiano Ronaldo. Federacja wszczęła postępowanie
EUROSPORT
Bolid nad Ukrainą
Bolid nad Ukrainą. Na Ziemię mogły spaść meteoryty
METEO
Glapiński
Kotecki: Rada poradzi sobie bez prezesa NBP
BIZNES
Protest mieszkańców Bydgoszczy przeciwko budowie kąpieliska w Parku Centralnym w Bydgoszcz
Nie chcą kąpieliska w parku. Inwestycję wstrzymał ślimak
Michał Malinowski
pap_20261005_2A5
"Darmowa ci**a" na prestiżowym uniwersytecie. "Wszystkie jesteśmy Jane Doe"
Estera Prugar-Wójcicka, Monika Winiarska
imageTitle
Wyłoniono finalistki w Pekinie. Pogromczyni Świątek za burtą
EUROSPORT
W wypadku ranna została kobieta i dziecko
Wjechała na pasach w kobietę z dzieckiem
Podkarpackie
Rosyjski atak na Zaporoże
Zginęło co najmniej 15 osób, w tym troje dzieci. "Rosja podziękowała"
Świat
Radosław Sikorski
"Skąd wezmą się nadwyżki na eksport?". Sikorski reaguje na decyzję Trumpa
BIZNES
imageTitle
Protest kolarzy. Słynny klasyk opóźniony
Najnowsze
Jesień, liście, deszcz
Jest szansa na to, że będzie cieplej. Co widać w prognozie
METEO
imageTitle
"Nie wierzę". Rywal Hurkacza w szoku po zwycięstwie
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek na DK91c
Zderzenie trzech samochodów. Nie żyje jeden z kierowców
Łódź
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
WARSZAWA
imageTitle
Koszmar Russella. Ostatni w sezonie sprint dla Verstappena
EUROSPORT
W wypadku zginął 82-letni mężczyzna
Przechodził przez tory rowerem. Zauważył pociąg i próbował zejść. Nie zdążył
Lublin
BANGKOK TAJLANDIA, Kobiety w butach sportowych Adidas Swift Run W (model damski) na ulicy
Spór o paski. Adidas żąda odszkodowania
BIZNES
Astronautka Sophie Adenot wróciła na Ziemię po ośmiu miesiącach
"To trochę dziwne być teraz na Ziemi". Wielkie wzruszenie kosmicznej rekordzistki
METEO
Grzegorz Pasztyła od czwartku bierze udział w proteście głodowym w sanockim szpitalu
"Piszczy mi w uszach, kręci się w głowie". Kolejne osoby dołączają do protestu głodowego
Martyna Sokołowska
Uciekając przed pościgiem zatrzymała się na płocie
Uszkodziła dwie stacje paliw i kilka aut. Uciekała przed policją, zatrzymała się na płocie
Kraków
imageTitle
Drabinka turnieju w Wuhanie. Z kim zagrają Świątek i Chwalińska?
EUROSPORT
dzieci telefony shutterstock_2573783959_1
"Nasze dzieci funkcjonują w systemie, którego nie znamy"
BIZNES
reka nadgarstek mobilnosc stawy shutterstock_2052036077
W dzieciństwie zachwycają "sztuczkami". Potem okazuje się, że są ciężko chorzy
Zdrowie
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Uczniowie szarpali się na boisku. Jeden miał przy sobie ostry przedmiot
Olsztyn
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica