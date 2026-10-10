Katie Zacharia została nową rzeczniczką Białego Domu
Katie Zacharia zastąpi na stanowisku Karoline Leavitt, która odeszła w sierpniu po urodzeniu drugiego dziecka. Funkcja pozostawała jednak praktycznie nieobsadzona już od kwietnia, kiedy Leavitt odeszła na urlop macierzyński. Od tamtej pory nie odbywały się regularne briefingi prasowe. Jak donosi CNN, przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze Zacharii Trump dwukrotnie konsultował jej kandydaturę z Leavitt.
Swoją decyzję Trump ogłosił w piątek, 9 października, na platformie Truth Social. "Jestem przekonany, że Katie przyniesie naszemu krajowi znakomite rezultaty jako kolejna rzeczniczka prasowa Białego Domu, bo cieszy się szacunkiem i będzie fantastycznie współpracować z mediami, narodem amerykańskim i moją administracją" - napisał. Jak dodał, "Zacharia jest oddaną fanką i członkinią MAGA".
Sama Zacharia podziękowała Trumpowi za powierzenie jej nowego stanowiska, nazywając je "zaszczytem życia". Podkreśliła także znaczenie tej funkcji w momencie, gdy Stany Zjednoczone celebrują 250. rocznicę ogłoszenia niepodległości.
Kim jest Katie Zacharia
42-letnia Zacharia, z zawodu prawniczka, była doradczynią do spraw komunikacji w firmie Trump Media and Technology Group stojącej za Truth Social, platformą społecznościową prezydenta. Wcześniej pracowała w Ministerstwie Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) jako bliska współpracowniczka ówczesnej szefowej resortu Kristi Noem i szarej eminencji DHS Coreya Lewandowskiego.
Nominacja Zacharii jest pewnym zaskoczeniem, ponieważ jeszcze w zeszłym tygodniu jej kandydatura nie była w ogóle rozważana - pisze CNN. Według "New York Post" jej zatrudnienie może też skomplikować stosunki wewnątrz kręgu najbliższych doradców Trumpa. Środowisko Lewandowskiego skłócone jest bowiem z szefową personelu Białego Domu Susie Wiles, która kieruje pracami administracji.