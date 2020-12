Ma zostać wiceszefową Pentagonu jako pierwsza kobieta w historii USA

Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych zastępcą szefa resortu obrony USA ma zostać kobieta. Na stanowisko to prezydent elekt Joe Biden nominował w środę Kathleen Hicks. Jej kandydatura musi zostać jeszcze zatwierdzona przez Senat.

Kathleen Hicks wspina się po szczeblach cywilnej kariery w ministerstwie obrony USA od 1993 roku. Od 2012 roku należała do grona najwyższych rangą urzędników Pentagonu w administracji byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy.

Department of State

Kathleen Hicks pierwszą kobietą na stanowisku wiceszefa Pentagonu Department of State

Emerytowany generał na czele Pentagonu

Na początku tego miesiąca Joe Biden ogłosił, że szefem resortu obrony zostanie emerytowany 67-letni generał Lloyd Austin. W 2012 roku był on zastępcą szefa sztabu wojsk lądowych USA (U.S. Army), a następnie - w 2013 roku - stanął na czele Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych (CENTCOM). Po przejęciu przez tak zwane Państwo Islamskie kontroli nad Mosulem w czerwcu 2014 roku nadzorował opracowywanie i realizację planu kampanii wojskowej przeciwko IS w Iraku i Syrii. W 2016 roku przeszedł w stan spoczynku.