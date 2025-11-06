Rośnie liczba ofiar katastrofy. Odnaleziono czarne skrzynki, które "naprawdę pomogą zrozumieć, co się wydarzyło"

Moment katastrofy samolotu przy lotnisku w Louisville Źródło: X.COM/DRCHRISCOMBS

Do wypadku samolotu UPS doszło tuż po opuszczeniu pasa startowego przez samolot na lotnisku im. Muhammada Alego w Louisville. Samolot uderzył w znajdujące się tuż za lotniskiem budynki, powodując potężną eksplozję.

Urzędnicy, na których powołuje się Reuters, poinformowali w środę, że amerykańscy federalni śledczy ds. bezpieczeństwa odnaleźli rejestratory czarnych skrzynek we wraku samolotu transportowego UPS. Burmistrz Louisville Craig Greenberg przekazał, że liczba ofiar katastrofy wzrosła do 12.

Todd Inman, członek Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) potwierdził, że wokół lewego skrzydła samolotu pojawił się duży "słup ognia", a jeden z trzech silników oderwał się od tego skrzydła podczas startu.

Samolot transportowy rozbił się w pobliżu lotniska w Louisville Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Inman, podczas pierwszego briefingu NTSB od czasu katastrofy, powiedział, że rejestrator danych lotu i rejestrator rozmów w kokpicie wydawały się nienaruszone, gdy odnaleziono je w środę wśród szczątków samolotu.

- Jesteśmy pewni, że gdy tylko prześlemy je do naszego laboratorium w Waszyngtonie, będziemy mogli uzyskać dokładny odczyt odpowiednich danych, a to będzie kolejna informacja, która naprawdę pomoże nam zrozumieć, co się wydarzyło - powiedział Inman reporterom.

Katastrofa samolotu UPS

Samolot, który się rozbił, to McDonnell Douglas MD-11. Jego celem było międzynarodowe lotnisko w Honolulu na Hawajach.

Wśród ofiar śmiertelnych są wszyscy trzej członkowie załogi. Pozostałe osoby zginęły na ziemi - przekazał Reuters.

Samolot transportowy rozbił się w pobliżu lotniska w Louisville Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Międzynarodowy port lotniczy w Louisville to światowy węzeł lotniczy firmy UPS, gdzie pracuje ponad 12 tysięcy pracowników spółki.

