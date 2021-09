Katastrofa kolejowa w stanie Montana w USA. Są ofiary

Co najmniej trzy osoby zginęły w katastrofie kolejowej, do jakiej doszło w sobotę o godz. 16 czasu miejscowego (godz. 23 w Polsce) koło Joplin w stanie Montana. Wiele osób zostało rannych. Kilkunastu pasażerów przewieziono do szpitala, pozostałych ewakuowano - podaje Reuters.