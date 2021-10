Zwrot w sprawie zwłok niemowlęcia znalezionych w śmietniku. Po 30 latach

Małżeństwo z Karoliny Północnej zostało aresztowane i oskarżone w sprawie sprzed 30 lat, która dotyczyła odnalezienia zwłok niemowlęcia w śmietniku. Było to możliwe dzięki badaniom DNA, które potwierdziły, że są oni rodzicami dziecka. Szef policji w Nags Head ocenił, że "tragedia śmierci tego dziecka i sposób, w jaki pozbyto się ciała są spotęgowane tym, że nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za ten wstrząsający czyn".

Trzy dekady po odnalezieniu w śmietniku szczątków niemowlęcia w nadmorskim miasteczku Nags Head w Karolinie Północnej w USA policja poinformowała, że aresztowała i oskarżyła w tej sprawie małżeństwo: Scotta Gordona Poole'a i jego żonę Robin Lynn Byrum. Jak podano, było to możliwe w oparciu o nowe dowody pochodzące z badania DNA.

54-latek i 51-letnia kobieta zostali aresztowani w zeszłym tygodniu i oskarżeni o ukrycie narodzin dziecka. Jest to klasyfikowane jako zbrodnia pierwszego stopnia - poinformował w komunikacie prasowym główny departament policji w Nags Head.

Szef policji w Nags Head, Phil Webster powiedział, że "tragedię śmierci tego dziecka i sposobu, w jaki pozbyto się jego ciała, potęgował fakt, że do tej pory nikt nie był odpowiedzialny za ten bardzo bolesny czyn".

- Ale dzięki ciężkiej pracy śledczych i naszych partnerów z organów ścigania, ci, którzy to zrobili, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za śmierć, która pozostawała nierozwiązana przez trzy dekady - dodał.

Ciało niemowlęcia w stanie rozkładu w śmietniku w Nags Head

Śledczy z Nags Head powiązali parę z niemowlęciem po tym, jak przesłali jedno z żeber dziecka do analizy kryminalistycznej. Dzięki niej znaleziono DNA, co z kolei doprowadziło ich do małżeństwa.