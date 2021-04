"Dobrze zna Polskę i Europę Środkową". Biden chce, by zajęła się sprawami europejskimi w dyplomacji USA

Szefowa think-tanku German Marshall Fund Karen Donfried została nominowana na stanowisko asystentki sekretarza stanu USA do spraw europejskich. Jest bliską współpracowniczką Antony'ego Blinkena i jednym z czołowych ekspertów do spraw Niemiec - uważa Michał Baranowski z German Marshall Fund.

Kompetentna, doświadczona profesjonalistka

Donfried jest kolejną osobą z tego środowiska, która stanie się częścią administracji Joe Bidena. - To jest grupa ludzi, którzy od lat się znają i mają bardzo jasne i ułożone poglądy. To oznacza, że w przeciwieństwie do poprzedniej administracji, gdzie mieliśmy rozdźwięk np. między Pentagonem, Białym Domem i Departamentem Stanu, tu tego nie należy się spodziewać. Ci ludzie bardzo wierzą w to, co mówią Biden i Blinken o potrzebie sojuszów i sojuszników - stwierdził ekspert.