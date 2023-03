Za aborcję może grozić nawet kara śmierci. Politycy przedstawili projekt, a teraz się z niego wycofują

Projekt ustawy "South Carolina Prenatal Equal Protection Act", zgodnie z którym dokonanie aborcji podlegałoby takiemu samemu wymiarowi kary jak dokonanie zabójstwa, trafił do komisji sądownictwa w Izbie Reprezentantów Karoliny Południowej już w styczniu. Według informacji NBC News wówczas podpisało się pod nim 24 republikanów. W ostatnim czasie poparcie dla projektu jednak spadło - dotąd wycofało się z niego 9 polityków.

Kara śmierci za aborcję w Karolinie Południowej, projekt prawa stanowego

Proponowana przez republikanów ustawa miałaby "zapewnić, że nienarodzone dziecko, które jest ofiarą zabójstwa, ma zapewnioną równą ochronę w ramach prawa dotyczącego zabójstw obowiązującego w stanie". W dokumencie "nienarodzone dziecko na każdym etapie rozwoju od zapłodnienia do urodzenia" traktowane jest jako "osoba". Jeśli taka ustawa weszłaby w życie, oznaczałoby to, że zgodnie z prawem w Karolinie Południowej dokonanie aborcji mogłoby podlegać karze co najmniej 30 lat pozbawienia wolności lub karze śmierci, tak jak każde morderstwo.