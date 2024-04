O łaskę apelowali strażnicy więzienni. Wyrok śmierci wykonano

W Missouri w Stanach Zjednoczonych wykonano we wtorek wyrok śmierci na mężczyźnie, który 18 lat temu zabił swoją kuzynkę i jej męża. Egzekucję wykonano przez wstrzyknięcie dawki pentobarbitalu. O łaskę dla skazańca apelowali funkcjonariusze więzienia, w którym był przetrzymywany.

Wyrok wykonano we wtorek o godzinie 18 czasu lokalnego. Kilka godzin wcześniej Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odmówił wstrzymania egzekucji, o co wnioskował jeszcze w niedzielę skazany.

Podwójne zabójstwo i rabunek

23 grudnia 2006 roku, dwa dni przed Bożym Narodzeniem, Dorsey zamordował swoją kuzynkę Sarę i jej męża Bena Bonnie w ich domu, w pobliżu New Bloomfield w stanie Missouri. Według prokuratury małżeństwo przyjęło Dorseya pod swój dach, ponieważ dwóch handlarzy narkotyków ścigało go za dług narkotykowy. Według prawników mężczyzny, był on w "stanie psychotycznym", nie spał przez 72 godziny po zażyciu cracku.