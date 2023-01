"Obecne tempo egzekucji jest nie do utrzymania". Według władz kary śmierci nadmiernie obciążają personel

Prokurator generalny Oklahomy Gentner Drummond złożył wniosek w stanowym sądzie apelacyjnym o zwiększenie odstępów między poszczególnymi egzekucjami z 30 do 60 dni. Jak twierdzi, obecne tempo przeprowadzania kary śmierci "nadmiernie obciąża" personel Departamentu Więziennictwa Oklahomy.

Prokurator generalny brał udział w ostatniej egzekucji w Oklahomie , przeprowadzonej w czwartek 12 stycznia. Kolejną wyznaczono na 16 lutego. Po rozmowach z kierownictwem Departamentu Więziennictwa Oklahomy (DOC) na temat procesu wykonania kary śmierci Drummond zdecydował, że "będzie wnioskował o poprawienie harmonogramu wykonywania (egzekucji - red.), aby zmniejszyć obciążenie personelu DOC, utrzymać zaufanie do systemu i zachować ten uroczysty i ważny proces" - przekazała CNN, powołując się na dokumenty złożone w stanowym sądzie apelacyjnym.

Według DOC, na 2023 rok w Oklahomie zaplanowano jeszcze 10 egzekucji. Jedynym miesiącem, w którym kara śmierci nie zostanie wykonana, ma być wrzesień. Drummond stwierdził, że "obecne tempo wykonywania egzekucji jest nie do utrzymania na dłuższą metę, ponieważ nadmiernie obciąża DOC i jego personel", biorąc pod uwagę "charakter szkolenia", które przechodzi personel DOC w ramach przygotowań do każdej egzekucji.

Krytycy o "lekkomyślnym posunięciu Oklahomy"

Drummond podkreślił we wniosku, że dotyczy on tylko siedmiu następnych egzekucji. Jego wpływ na pozostałe 13 egzekucji więźniów z celi śmierci zostanie omówiony "w odpowiednim czasie". "Przed złożeniem wniosku Drummond odwiedził członków rodzin ofiar wspomnianych więźniów, aby wyjaśnić powód złożenia wniosku" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w środę. Jak zaznaczył prokurator generalny Oklahomy, rodziny "czekały wiele lat, aby zobaczyć, że sprawiedliwości stało się zadość i jestem wdzięczny za ich wyrozumiałość".

Cytowani przez CNN eksperci ostrzegają, że szybkie tempo egzekucji może prowadzić do błędów, a w efekcie na przykład do nieudanych egzekucji. Do takich przypadków dochodziło w przeszłości: po nieudanej egzekucji Claytona Locketta, który w 2014 roku "umierał w wyraźnych cierpieniach ponad 40 minut", sąd apelacyjny stanu Oklahoma zdecydował o zawieszeniu wykonywania wyroków śmierci na okres sześciu miesięcy.