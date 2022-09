Niedotlenienie zamiast śmiertelnego zastrzyku. Alabama chce wypróbować nową metodę egzekucji

Mężczyzna skazany na karę śmierci za potrójne morderstwo może być pierwszą osobą uśmierconą azotem. Prawnicy skazanego nie chcą, by nową metodę egzekucji testowano na ich kliencie.

Skazany na karę śmierci za potrójne morderstwo w 1999 roku Alan Eugen Miller miał otrzymać śmiercionośny zastrzyk 22 września. Jednak metoda egzekucji może ulec zmianie. Jak przekazało CBS News, James Houts, zastępca prokuratora generalnego stanu Alabama, powiedział amerykańskiemu sędziemu okręgowemu R. Austinowi Huffakerowi Jr., że jest "bardzo prawdopodobne", że do egzekucji Millera zostanie wykorzystana nowa metoda. Chodzi o niedotlenienie azotem, które ma powodować śmierć poprzez zastąpienie tlenu do oddychania azotem.

Do ujawnienia informacji o możliwości zastosowania nowej metody doszło podczas rozprawy sądowej. Dotyczyła ona twierdzenia Millera, że personel więzienia kilka lat temu zgubił jego dokumenty. Skazany miał domagać się w nich azotu jako metody egzekucji zamiast śmiertelnego zastrzyku.

Skazany "nie chciał zostać ukłuty igłą"

Miller zeznał, że formularz, w którym wybrał metodę egzekucji zwrócił w dniu, kiedy został on rozdany więźniom przez pracownika więzienia. Zapytany dlaczego wybrał niedotlenienie azotem, odpowiedział: "nie chciałem zostać ukłuty igłą". Przyznał przed sądem, że nie lubi igieł z powodu bolesnych prób pobierania krwi. Dodał, że niedotlenienie azotem skojarzyło mu się z podtlenkiem azotu używanym w gabinetach dentystycznych i uznał to za "lepszą opcję" niż zastrzyk.

Prawniczka Millera, Mara Klebaner, powiedziała, że prawnicy skazanego potrzebują więcej informacji na temat egzekucji poprzez niedotlenienie. Bez tego nie zgodzi się na takie rozwiązanie. Jak przyznała, nie chce, by na jej kliencie była testowana niesprawdzona metoda egzekucji.

Zdaniem zastępcy prokuratora generalnego stanu Alabama, ostateczna decyzja o tym, czy użyć nowej metody należy do komisarza ds. więziennictwa Johna Hamma, a spór sądowy o zmianę sposobu egzekucji "jest prawdopodobny".

Alan Eugen Miller został skazany na śmierć w związku ze strzelaniną, jaką wywołał w miejscu pracy. Zginęły w niej trzy osoby. Pracował wówczas jako kierowca samochodu dostawczego. Mężczyzna miał mieć urojenia i wedle zeznań "wierzył, że ofiary szerzyły o nim plotki, również takie, że jest gejem". Według psychiatry zaangażowanego w proces, Miller cierpiał z powodu ciężkiej choroby psychicznej, ale jego stan nie był na tyle zły, by uznać go za niepoczytalnego.

Kulisy wprowadzenia nowej metody egzekucji

Alabama w 2018 roku stała się trzecim stanem, po Oklahomie i Missisipi, który zezwolił na użycie azotu do egzekucji więźniów. Azot jest podstawowym składnikiem powietrza wdychanego przez ludzi. Niesprawdzona wcześniej metoda egzekucji ma polegać na zmianie składu powietrza na 100 proc. azotu, co spowodowałaby omdlenie, a następnie śmierć z powodu braku tlenu. Kolejne stany zaczęły proponować niedotlenienie azotem jako alternatywną metodę egzekucji ze względu na trudności w uzyskaniu śmiertelnych dawek leków podawanych w zastrzykach i trwające spory sądowe dotyczące ich humanitarności. Zwolennicy nowej metody wysunęli teorię, że niedotlenienie azotem byłoby "prostszym i bardziej humanitarnym" sposobem wykonania egzekucji.

Krytycy nowej metody mówią, że to eksperymenty na ludziach. Robert Dunham, dyrektor wykonawczy amerykańskiego Centrum Informacji o Karach Śmierci odwołał się do argumentów mówiących o "humanitarności" niedotlenienia, przypominając, że w przeszłości podobnie określano śmierć na krześle elektrycznym. Wytyczne Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii dotyczące eutanazji mówią, że niedotlenienie gazami obojętnymi (do których zalicza się azot) jest dopuszczalne - pod pewnymi warunkami - w przypadku eutanazji kurczaków, indyków i świń, ale nie jest zalecane np. w przypadku szczurów.