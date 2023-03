Pluton egzekucyjny zamiast śmiertelnego zastrzyku. Stan przyjmuje nowe prawo

Amerykański stan Idaho chce zezwolić na wykonywanie kary śmierci przez pluton egzekucyjny - informuje PAP. Stanowi legislatorzy przyjęli w poniedziałek większością głosów ustawę w tej sprawie. Rozstrzelanie będzie możliwe, gdy zabraknie substancji do śmiercionośnych zastrzyków.

Skąd pomysł na nowe prawo dotyczące egzekucji? USA Today podaje przykład więźnia od wielu lat przebywającego w celi śmierci, który na ten tydzień miał zaplanowaną egzekucję. Wcześniej wykonanie kary śmierci w stosunku do 66-latka, skazanego za morderstwo, przekładano już wielokrotnie z powodu niedoboru składników używanych do śmiertelnych zastrzyków. Agencje cytują senatora ze stanu Idaho Douga Ricksa, republikańskiego współwnioskodawcę projektu ustawy, który podkreślał, że szukanie substancji do śmiercionośnego zastrzyku może trwać "w nieskończoność". W tej sytuacji egzekucje przez rozstrzelanie uznał za "humanitarne".