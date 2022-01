Kara dożywocia dla "El Chapo" utrzymana. Sąd w Nowym Jorku odrzucił jego apelację

Joaquin Guzman Loera, meksykański baron narkotykowy, znany jako "El Chapo" został skazany na dożywocie w 2019 roku za działalność przestępczą, którą prowadził jako szef kartelu Sinaloa . We wtorek biuro prokuratora federalnego na nowojorskim Brooklynie przekazało, że sąd apelacyjny podtrzymał ten wyrok.

Przestępca, jak twierdzi amerykański wymiar sprawiedliwości, miał w ciągu 25 lat przemycić do USA co najmniej 1,2 tysiąca ton kokainy. W czasie procesu prokuratura wskazywała, że "El Chapo" zlecił bądź sam się dopuścił zabójstwa co najmniej 26 osób. Wiele z nich torturowano przed śmiercią. Wśród ofiar byli m.in. policjanci, informatorzy, przemytnicy z rywalizujących z Sinaloa karteli, a nawet członkowie jego rodziny.