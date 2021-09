Kapitol. Zwolennicy Trumpa demonstrowali w obronie "więźniów politycznych"

Na to wydarzenie policja i służby przygotowywały się od tygodni. Do stolicy ściągnięto wozy opancerzone należące do policji z ościennych hrabstw, stworzono policyjne barykady, przed Kapitol powrócił płot, sytuację patrolowały śmigłowce, a w stan gotowości postawiono 100-osobowy oddział Gwardii Narodowej - wszystko w obawie przed powtórką z 6 stycznia, kiedy wielotysięczny tłum zwolenników Trumpa i skrajnej prawicy wdarł się do Kapitolu, usiłując przeszkodzić w procesie zatwierdzenia wyników wyborów.