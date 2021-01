George W. Bush o wtargnięciu do Kapitolu. "Obraz obrzydliwy i łamiący serce"

"Obraz obrzydliwy i łamiący serce"

Były prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush w oświadczeniu cytowanym przez stację CNN napisał, że oglądając z żoną Laurą wydarzenia, do których doszło w gmachu Kapitolu i przed nim, obserwował to z niedowierzaniem i przerażeniem. "To obraz obrzydliwy i łamiący serce" – ocenił. "Jestem zbulwersowany lekkomyślnym zachowaniem niektórych politycznych liderów od czasu wyborów i wykazaniem dzisiaj braku szacunku dla naszych instytucji, tradycji i policjantów" – dodał George W. Bush.