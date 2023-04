Nastolatek szedł odebrać braci, zapukał pod zły adres. Został postrzelony

Protesty w mieście, szefowa policji mówi o "elementach rasowych"

Rodzinę postrzelonego 13 kwietnia nastolatka reprezentują Ben Crump i Lee Merritt, czołowi prawnicy zajmujący się prawami obywateli. Skrytykowali oni funkcjonariuszy za zwolnienie podejrzanego, opisując go jako białego mężczyznę. - Nie można tak po prostu strzelać do ludzi bez uzasadnienia, gdy ktoś puka do twoich drzwi. Pukanie do twoich drzwi nie jest usprawiedliwieniem. Ten człowiek powinien zostać oskarżony - powiedział Crump.