Na celowniku igrzyska olimpijskie. Sześciu oskarżonych o udział w wielkiej kampanii hakerskiej

Sześciu byłych i obecnych oficerów rosyjskiego wywiadu wojskowego oskarżył o udział w kampanii hakerskiej resort sprawiedliwości USA. Akcja miała być wymierzona między innymi we francuskie wybory, podmioty w USA i igrzyska olimpijskie. Szeroko zakrojoną hakerską ofensywę wywiadu wojskowego Rosji (GRU) potępiła także Wielka Brytania.

Ataki na organizatorów igrzysk olimpijskich i innych imprez sportowych były formą odwetu Kremla, który mścił się za to, że rosyjskich sportowców zawieszono po olimpiadzie w Soczi za korzystanie z dopingu.

"Żaden inny kraj nie zamienił swych cybernetycznych możliwości w broń w sposób tak niebezpieczny i nieodpowiedzialny jak Rosja"

Agencja AP zwraca uwagę, że ministerstwo często ucieka się od pewnego czasu do stawiania zaocznie w stan oskarżenia zagranicznych hakerów po to głównie, by wysłać sygnał mający odstraszyć napastników. - Żaden inny kraj nie zamienił swych cybernetycznych możliwości w broń w sposób tak niebezpieczny i nieodpowiedzialny jak Rosja - powiedział w poniedziałek zastępca prokuratora generalnego USA John Demers.