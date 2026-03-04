Kamera na mundurze funkcjonariusza zatrzymała kulę. Policja pokazała nagranie

Biura Szeryfa Hrabstwa Volusia Źródło: Biuro Michaela J. Chitwooda, szeryfa hrabstwa Volusia

Jose Rivera, zastępca szeryfa hrabstwa Volusia na Florydzie, został wezwany w poniedziałkowy wieczór wraz z kolegą do jednego z domów w miejscowości Deltona w sprawie napaści i pobicia. Jak czytamy w policyjnym raporcie, na miejscu zastali mężczyznę "będącego przedmiotem dochodzenia". Gdy jednak próbowali z nim porozmawiać, ten wszedł do swojego domu, a następnie "wyszedł uzbrojony w pistolet, z którego zaczął strzelać". Funkcjonariusz Rivera został trafiony w nogę i w ramię. Według policji ta druga kula była wymierzona w pierś policjanta, jednak odbiła od kamery, którą ten miał przyczepioną do munduru.

Kamera policjanta trafiona przez kulę - zdjęcie z profilu szeryfa hrabstwa Volusia Źródło: Facebook/ Biuro Michaela J. Chitwooda, szeryfa hrabstwa Volusia

Podczas relacjonowanej przez lokalne media konferencji prasowej to, co stało się podczas interwencji, szeryf Mike Chitwood nazwał cudem. "Kamera zastępcy szeryfa Rivery przyjęła kulę wymierzoną w (jego) klatkę piersiową. Koledzy odciągnęli go w bezpieczne miejsce. Dzięki Bogu tak się to skończyło" - skomentował szeryf, prezentując, jak wygląda trafiona kamera.

Ranny policjant witany jak bohater

Jak czytamy na stronie biura szeryfa, ranny funkcjonariusz został przewieziony do pobliskiego szpitala, gdzie ustabilizowano jego stan, a następnie przetransportowano go samolotem do placówki w Daytona Beach. W środę na swoim facebookowym profilu biuro poinformowało, że Rivera ma dziś zostać wypisany do domu i zaprosiło wszystkich, "by powitali go jak bohatera".

Mężczyzna, który oddał strzały do funkcjonariusza, został zatrzymany. Nie odniósł obrażeń. Już w poniedziałek wieczorem przesłuchano go, a następnie postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Na terenie posesji zatrzymano również dwie inne osoby, zostały jednak zwolnione, gdyż nie stwierdzono ich związku z incydentem.

Opracował Adam Michejda