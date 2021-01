Kamala Harris znikła z czołówek amerykańskich mediów. Co robi przyszła wiceprezydent USA?

Wiceprezydent elekt USA Kamala Harris w ostatnich tygodniach przestała skupiać na sobie tak dużą uwagę mediów amerykańskich, jak było to bezpośrednio po listopadowych wyborach prezydenckich. Nie oznacza to jednak, że przyszła zastępczyni Bidena przestała być aktywna. Uczestniczyła w kampanii demokratów w II turze wyborów do Senatu w Georgii, a także bierze udział w formowaniu nowej administracji USA.