Harris do mieszkańców Gwatemali: Nie przyjeżdżajcie, korzystają na tym przede wszystkim "kojoty"

W ramach swojej pierwszej zagranicznej wizyty wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris spotkała się w poniedziałek z prezydentem Gwatemali Alejandro Giammateim. - Nie przyjeżdżajcie - zwróciła się do mieszkańców.

- Nie przyjeżdżajcie. Ci, którzy na tym korzystają to przede wszystkim "kojoty" - powiedziała wiceprezydent USA Kamala Harris podczas konferencji prasowej po spotkaniu z gwatemalskim prezydentem. "Kojotami" nazywa się przemytników ludzi, którzy często wykorzystują imigrantów.

- Nadzieja nie istnieje sama w sobie, musi być połączona z relacjami i zaufaniem, z namacalnymi rezultatami tego, co robimy jako przywódcy - powiedziała polityk, dodając, że to, co się dzieje poza granicami USA, ma realne przełożenie na sytuację w kraju. Jak podkreśliła, jej wybór Gwatemali jako celu jej pierwszej podróży zagranicznej jest "odzwierciedleniem znaczenia tego regionu dla prezydenta Joe Bidena".