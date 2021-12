Teksańskie firmy oskarżone o zaniedbania wiodące do wycieku ropy

Federalna ława przysięgłych z Los Angeles oskarżyła teksańską firmę naftową i dwie jej dwie filie o wyciek ropy u wybrzeży Kalifornii, do którego doszło w październiku. W rezultacie zaniedbań do oceanu wyciekło blisko 95 tysięcy litrów ropy.

Do incydentu doszło w październiku. Odpowiedzialnością za wyciek została obarczona Amplify Energy Corp. z siedzibą w Houston oraz dwie stowarzyszone z nią filie.

Prokuratorzy federalni potwierdzili, że Amplify oraz dwie spółki, które obsługują platformy wiertnicze i rurociąg u wybrzeży Long Beach oskarżono o wykroczenie polegające na nielegalnym wypuszczeniu ropy naftowej. Miało to miejsce mniej niż osiem kilometrów od Huntington Beach.

Inne źródła wskazują na co najmniej sześć różnych przypadków zaniedbań ze strony Amplify i spółek. Wyciek nastąpił w rezultacie pęknięcia 16-calowego rurociągu.

"To jest po prostu straszne, że próbowali wprowadzić w błąd opinię publiczną"

Federalni przysięgli twierdzą, że Amplify nie zareagowała na osiem różnych ostrzeżeń systemu wykrywania wycieków zainicjowanych już w piątek 1 października o godz. 16.10. Firma nie powiadomiła władz aż do soboty rano, kiedy to ponad milion osób przybyło do Huntington Beach na coroczne pokazy lotnicze Pacific Airshow.