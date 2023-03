Łodzie z migrantami przewróciły się u wybrzeży Kalifornii. Osiem osób nie żyje

Co najmniej osiem osób zginęło po tym, jak u wybrzeży Kalifornii, niedaleko San Diego w USA przewróciły się dwie łodzie rybackie - poinformowały służby ratunkowe. Według ustaleń ratowników płynęli nimi migranci.

Trudne warunki pogodowe. Osiem osób nie żyje

Eric Lavergne, kierownik operacji specjalnych Straży Granicznej w San Diego przekazał, że był to jeden z kilkuset przypadków przemytu migrantów odnotowanych w tej jurysdykcji w ciągu roku. - To jedna z największych tragedii w Kalifornii związanych z przemytem ludzi, jakie przychodzą mi do głowy. A na pewno tutaj, w San Diego - ocenił James Garland.