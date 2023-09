Nastolatek huśtał się na linie, utknął 200 metrów nad ziemią

Nastolatek w poniedziałek miał przymocować linę do Foresthill Bridge niedaleko miasta Auburn, a następnie w uprzęży huśtać się na niej, podczas gdy filmował go jego 17-letni przyjaciel. Młodszy chłopak zadzwonił na numer alarmowy 911, gdy lina zablokowała się, a 19-latek nie był w stanie podciągnąć się do góry.