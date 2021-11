Para z Kalifornii oskarża klinikę o pomylenie zarodków przy zapłodnieniu metodą in vitro

Para z Kalifornii oskarżyła klinikę leczenia niepłodności w Los Angeles o pomylenie zarodków przy zapłodnieniu metodą in vitro. Daphna i Alexander Cardinale we wrześniu 2019 roku doczekali się drugiej córki. Gdy dziewczynka przyszła na świat, okazało się, że cechami fizycznymi różni się od rodziców i pierwszego dziecka pary. Obawy potwierdziły późniejsze testy genetyczne.

Daphna i Alexander Cardinale z Kalifornii przez lata bezskutecznie starali się o drugie dziecko. W końcu zdecydowali się na zapłodnienie metodą in vitro, którą wykonali z pomocą doktora Elirana Mora w klinice niepłodności w Los Angeles. We wrześniu 2019 roku na świat przyszła ich córka.

Jak podała stacja CNN, Alexander Cardinale nabrał wątpliwości po narodzinach dziecka. "Spodziewał się dziecka o jasnej karnacji, podobnego do jego starszej córki. Zamiast tego na świat przyszło dziecko o ciemniejszym odcieniu skóry i czarnych włosach" - napisano w pozwie przeciw klinice.

Dzieci pary z Kalifornii

"Skradziono mi możliwość urodzenia własnego dziecka"

Daphna i Alexander Cardinale

"Daphna i Alexander nie wiedzieli nawet o istnieniu swej biologicznej córki aż do trzeciego miesiąca jej życia. Minął kolejny miesiąc, nim dziewczynka trafiła do rodziców na stałe. W tym czasie para musiała oddać córkę, którą Daphna nosiła do porodu i z którą cała ich rodzina związała się bezpowrotnie" - wskazano w pozwie.