Elizabeth Holmes skazana na ponad 11 lat więzienia za oszustwa w firmie Theranos

Inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę trwa od 269 dni. W najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) przekazał, że pomimo zapewnień o zakończeniu mobilizacji, Rosja wciąż potajemnie rekrutuje nowych żołnierzy i planuje drugą falę mobilizacji, co prawdopodobnie jeszcze bardziej osłabi poziom wyszkolenia kolejnych poborowych. Ukraiński sztab generalny podał, że tylko w okresie od 10 do 16 listopada do szpitali w okupowanym przez rosyjskie wojska mieście Gorłówka w Donbasie trafiło około 500 rannych żołnierzy wroga. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.